Президент «Марселя» Лонгория дисквалифицирован на 15 матчей за слова о коррупции во французском футболе

Как передает RMC Sport, дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги (LFP) дисквалифицировал Лонгорию на 15 матчей за «оскорбительные высказывания» и «поведение, нарушающее этику и наносящее ущерб имиджу футбола».
"На решение повлияли три момента. Во-первых, редкость подобных высказываний. Насколько известно комиссии, эти термины не использовались другими деятелями в последние годы.
Второй момент — серьезность высказываний. Эти высказывания неоднократно повторяются. Они подрывают открытость и целостность судейского корпуса.
В связи с этим комиссия твердо намерена напомнить, что уважение к судейству является нематериальным принципом, в отношении которого не может быть компромиссов. Такие высказывания и поведение подрывает прозрачность чемпионата Франции.
Последний момент — история. Лонгория уже был наказан в этом сезоне", — сказал глава дисциплинарного комитета Себастьен Дене.
«Это коррупция! Дерьмовый чемпионат, мы уйдем в Суперлигу». «Марсель» разнес судей, а они идут в суд за клевету.