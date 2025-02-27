У Салаха 52 (30+22) очка в 39 матчах сезона за «Ливерпуль». Вингер сделал ассист в игре с «Ньюкаслом»

Теперь на счету египтянина 30 голов и 22 ассиста в 39 матчах во всех турнирах.
Подробная статистика выступлений Салаха доступна здесь.
Спортс«» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Вингер «Ливерпуля» сделал результативный пас на Алексиса Мак Аллистера на 63-й минуте матча 27-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).
Теперь на счету египтянина 30 голов и 22 ассиста в 39 матчах во всех турнирах.
Подробная статистика выступлений Салаха доступна здесь.
Спортс«» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.