Артета про 0:0 с «Ноттингемом»: «Арсенал» доминировал, но не хватило искры и последнего паса. Нужно чаще бить в створ"

"Мы показали несгибаемый характер, показали, насколько сильно хотелось победить. Мы доминировали в этой игре. Мы пытались забить разными способами. Мы действовали настойчиво, но нам не хватало той искры, того последнего паса, который нужен для того, чтобы взломать хорошо организованную команду. Нам нужно чаще бить в створ.