Мотта о вылете «Ювентуса» из Кубка Италии от «Эмполи»: «Мне стыдно, надеюсь, что игрокам тоже. Мы достигли дна»

"Мне стыдно. То, как мы играли в первом тайме, заставляет меня чувствовать стыд. Надеюсь, мои игроки чувствуют себя так же.
Мы можем ошибаться в чем угодно, но только не в своем отношении к делу, к игре. Я ошибся, раз не заставил людей понять важность ношения футболки «Ювентуса», мы заслужили не выйти в полуфинал Кубка Италии.
Надеюсь, критика будет жесткой, публика была даже слишком благосклонна к тому, что мы увидели в первой половине матча. Я надеюсь увидеть реакцию [игроков] немедленно. Мне стыдно за то, что я увидел, и я чувствую огромную ответственность.
Говорить о менталитете в этот момент означает понимать, кто вы и что вы делаете, чтобы заслужить право быть здесь. Сегодня мы ошиблись в единственной вещи, которая не может быть неправильной в этом клубе, а именно в отношении к делу.
Мы достигли дна«, — сказал главный тренер “Ювентуса” Мотта в эфире Mediaset.