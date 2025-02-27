Пеп про 1:0 с «Тоттенхэмом»: «Искренне рад победе и трем очкам. “Ман Сити” не довел игру до конца в первом тайме — с нашими качествами моменты надо реализовывать»

Второй тайм был открытым, потому что мы не довели игру до конца в первом тайме, когда у нас было много голевых моментов. С теми качествами, что у нас есть, моменты нужно реализовывать. Мы знали, что во втором тайме нам придется туго, но мы справились. Ребята сражались, и я очень рад, потому что здесь всегда непросто играть.