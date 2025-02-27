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Кубо упал в штрафной «Реала» на 95-й, судья снова не дал пенальти. Экс-арбитр Итурральде поддержал решение: «Он нырял»

«Мадрид» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» (1:0) в первом матче ½ финала Кубка Испании.
Источник: Спортс"

В начале матча японский хавбек баскской команды упал в штрафной после контакта с Антонио Рюдигером. Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес не зафиксировал фол, ВАР не вмешался.

На 95-й минуте Кубо, ранее игравший за «сливочных», снова упал в штрафной гостей, когда поблизости находился Ферлан Менди. Арбитр вновь оставил эпизод без внимания и вскоре дал финальный свисток.

После этого футболисты «Сосьедада» обступили Санчеса Мартинеса и попытались надавить на него на предмет возможного назначения пенальти. Однако судья не пересмотрел свое решение, и ВАР также не вмешался.

«Он нырял довольно очевидно. Он и не протестовал», — заявил бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.

Изображение: кадр из трансляции.

Спортс«» вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Сосьедад» — «Мадрид» (0:1).

Мяч попал в локоть Агерда в штрафной «Сосьедада» после тычка от Васкеса, судья не дал пенальти в пользу «Реала».