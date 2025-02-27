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Марко Николич: «Есть братство: “Партизан”, ПАОК, ЦСКА. Клубы из православных стран. Дружество идет уже долго»

45-летний тренер, возглавляющий сейчас ЦСКА, в 2017 году выигрывал с «Партизаном» чемпионат и Кубок Сербии.

«Конечно, я все знаю про фанатов “Партизана”. Есть братство: “Партизан”, ПАОК, ЦСКА. Три клуба из православных стран.

Дружество идет уже долго. Это здорово«, — поделился мыслями Николич в сериале “Мама, мы — ЦСКА!”.