Аморим о 3:2 с «Ипсвичем»: «МЮ» полностью заслужил 3 очка — с первых минут я чувствовал, что игроки стараются. Кто-то скажет, что Доргу недостаточно опытен для АПЛ, но я так н

Игроки могут ошибаться, как Патрик [Доргу] сегодня. В эпизоде с удалением он хотел сыграть в мяч. Он готов к АПЛ. На прошлой неделе он хорошо сыграл против «Эвертона». Сегодня они [критики] скажут, что он недостаточно опытен для Премьер-лиги, но я так не считаю«, — сказал главный тренер “Манчестер Юнайтед” в интервью TNT Sports.