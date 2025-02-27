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Аморим о 3:2 с «Ипсвичем»: «МЮ» полностью заслужил 3 очка — с первых минут я чувствовал, что игроки стараются. Кто-то скажет, что Доргу недостаточно опытен для АПЛ, но я так н

В 27-м туре АПЛ «МЮ» победил на «Олд Траффорд» со счетом 3:2. На 43-й минуте манкунианцы остались в меньшинстве после удаления Патрика Доргу.

Источник: Спортс"

"Сегодня я не расстроился. Мы контролировали игру, с первых минут я почувствовал, что игроки стараются, и нам удалось забить два гола.

Удаление немного изменило ход игры, но поддержка болельщиков очень помогла, мы полностью заслужили три очка. Бывают по-настоящему тяжелые моменты, но это нормально в любой профессии, нужно их перетерпеть.

Игроки могут ошибаться, как Патрик [Доргу] сегодня. В эпизоде с удалением он хотел сыграть в мяч. Он готов к АПЛ. На прошлой неделе он хорошо сыграл против «Эвертона». Сегодня они [критики] скажут, что он недостаточно опытен для Премьер-лиги, но я так не считаю«, — сказал главный тренер “Манчестер Юнайтед” в интервью TNT Sports.