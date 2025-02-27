Винисиус упал в штрафной «Сосьедада» на 34-й минуте и требовал пенальти, но судья не назначил. Экс-арбитр Итурральде заявил: «Ничего не было»

Винисиус, впервые игравший в качестве капитана «Реала», улыбнулся, развел руки и стал просить пенальти, однако Хосе Мария Санчес Мартинес не зафиксировал нарушение правил, и ВАР не вмешался.
Через несколько мгновений случилась остановка в центре поля, и Винисиус снова обратился к судье, который разъяснил ему ситуацию.
«Ничего не было. Защитник слегка прикоснулся к нему рукой, но ничего особенного. В такой ситуации защитник опережает нападающего, и ему очень сложно сбить его с ног», — заявил бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.
Матч завершился победой «сливочных» — 1:0.
Изображение: кадр из трансляции rtve.
Кубо упал в штрафной «Реала» на 6-й после контакта с Рюдигером, судья не назначил пенальти. Экс-арбитр Итурральде заявил: «Ничего не было».
Кубо упал в штрафной «Реала» на 95-й, судья снова не дал пенальти. Экс-арбитр Итурральде поддержал решение: «Он нырял».
Мяч попал в локоть Агерда в штрафной «Сосьедада» после тычка от Васкеса, судья не дал пенальти в пользу «Реала».