Винисиус упал в штрафной «Сосьедада» на 34-й минуте и требовал пенальти, но судья не назначил. Экс-арбитр Итурральде заявил: «Ничего не было»

«Ничего не было. Защитник слегка прикоснулся к нему рукой, но ничего особенного. В такой ситуации защитник опережает нападающего, и ему очень сложно сбить его с ног», — заявил бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.