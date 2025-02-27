Слот о 2:0 с «Ньюкаслом»: «Игра понравилась, хотя “Ливерпулю” есть в чем прибавлять. Возможно, в концентрации — это был наш пятый матч за 15 дней»

"Игра мне понравилась, хотя нам есть в чем прибавлять. Возможно, в концентрации — это был наш пятый матч за 15 дней, и несколько раз у нас были небольшие проблемы в игре с мячом. Я не привык видеть такое в исполнении наших игроков.