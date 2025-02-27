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Себальос может пропустить месяц из-за травмы бедра

Дани Себальос получил повреждение в первом матче ½ финала Кубка Испании с «Сосьедадом» (1:0).

Источник: Sports

Хавбек «Реала» травмировался после столкновения с полузащитником басков Такефусой Кубо и был заменен на 89-й минуте.

Как сообщает El Chiringuito TV, Себальос может пропустить месяц. По данным Relevo, футболист повредил двуглавую мышцу бедра.