Себальос может пропустить месяц из-за травмы бедра

Хавбек «Реала» травмировался после столкновения с полузащитником басков Такефусой Кубо и был заменен на 89-й минуте.
Как сообщает El Chiringuito TV, Себальос может пропустить месяц. По данным Relevo, футболист повредил двуглавую мышцу бедра.
Дани Себальос получил повреждение в первом матче ½ финала Кубка Испании с «Сосьедадом» (1:0).
Хавбек «Реала» травмировался после столкновения с полузащитником басков Такефусой Кубо и был заменен на 89-й минуте.
Как сообщает El Chiringuito TV, Себальос может пропустить месяц. По данным Relevo, футболист повредил двуглавую мышцу бедра.