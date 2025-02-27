Семин о борьбе с симуляциями: «Когда футболист лежит и приходит врач, игрок должен потом 3−5 минут находиться за пределами поля. Это заставит не тянуть время»

Когда футболист упал, если врач еще при этом вышел, то можно сделать, что игрок пять минут не может выходить на поле. И пусть команда играет вдесятером. Вот это один из вариантов. По-моему, в MЛС есть что-то такое, когда футболист лежит, приходит доктор, то игрок должен потом находиться определенное время за пределами поля. Можно сделать 5 минут или 3 минуты. Это заставит игроков не тянуть время, однозначно.