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Аморим о том, что Гарначо после замены ушел в подтрибунку: «Поговорю с ним об этом. Вы проводите параллели с Рэшфордом? Может, было холодно и сыро?»

Вингер «Манчестер Юнайтед» был заменен на 45-й минуте на Нуссаира Мазрауи в матче АПЛ с «Ипсвичем» (3:2).

Источник: Спортс"

"Конечно, я поговорю с Гарначо об этом. Если хотите, расскажу [о разговоре] на следующей пресс-конференции. Вы проводите параллели с Рэшфордом, верно? Может, было холодно и сыро?

Задумка была в том, чтобы мы перешли на 5−3−1. Знаю, что это риск, поскольку ты снимаешь игрока, возможно, единственного, способного обыграть один в один на скорости, но мне показалось, что команда вполне контролировала игру, первый тайм уже заканчивался, и можно было сделать замену.

Нужно было кого-то заменить, также нужно было думать о стандартах, поэтому выбор пал на Гарначо«, — сказал тренер “Манчестер Юнайтед”.