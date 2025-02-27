Абдуллина познакомилась с мужем в интернете: «Его зацепили мои стихи. Сразу почувствовали, что мы родные души»

— Он готов, да. И для него самое главное, чтобы я реализовалась, чтобы я была счастлива. Самое удивительное то, что его зацепили мои стихи. Как‑то он проникся, в них что‑то там нашел свое, потому что ни один человек еще не цеплялся моими стихами так, как он. То есть что‑то он там нашел, — сказала футболистка сборной России и «Локомотива».