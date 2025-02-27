Морозов о Карпине в «Спартаке»: «Выбрал испанский стиль. Из-за этой ошибки пропали будущие футболисты из академии»

Карпин придерживался, что академия должна играть в испанский футбол. Тренер тоже при нем был испанский, был Лаудруп в основной команде. Надо спросить самого Карпина, почему он решил выбрать испанский стиль, а не спартаковский, хоть они и похожи. Но это была ошибка!