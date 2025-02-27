Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морозов о Карпине в «Спартаке»: «Выбрал испанский стиль. Из-за этой ошибки пропали будущие футболисты из академии»

Карпин занимал должность гендиректора красно-белых с 2008 по 2012 год, с 2009-го по 2014-й возглавлял команду.

Источник: Спортс"

«Когда Валерий Карпин и Дмитрий Попов были в “Спартаке”, то прививали детям испанский футбол. Они много играли в Испании, поэтому когда они пришли в клуб, решили взять их модель.

Считаю, это было зря. Это не пошло на пользу детям. Они должны играть в разный футбол, брать все самое лучшее от каждого футбола понемногу — спартаковского, немецкого и того же испанского. Но они решили так.

Карпин придерживался, что академия должна играть в испанский футбол. Тренер тоже при нем был испанский, был Лаудруп в основной команде. Надо спросить самого Карпина, почему он решил выбрать испанский стиль, а не спартаковский, хоть они и похожи. Но это была ошибка!

Из-за этой ошибки пропали будущие футболисты из академии «Спартака». Но пока Карпин был в клубе, все играли по этой модели«, — сказал экс-защитник “Спартака”.