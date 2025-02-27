Александр Мостовой: «Я футбольный царь, а Овечкин — хоккейный король. Он побьет рекорд Гретцки, не сомневаюсь»

Я постоянно слежу за его успехами. Перед сезоном никто даже не давал таких прогнозов, что он сможет сделать это в этом сезоне. Все же думали, что он в этом сезоне забросит где-то 15−20 шайб, а в следующем уже быстро побьет. А сейчас осталось еще игр 20.