Мостовой о «Спартаке»: «Прежде чем брать Абаскаля, нужно было спросить у людей футбольных, кто это и что это. Спросили бы Мостового — Абаскаля вообще не было бы»

— Прежде чем брать Абаскаля, нужно было спросить у людей футбольных, кто это и что это. Тогда бы Абаскаля точно не было. Если бы за месяц спросили Мостового, тогда бы Абаскаля вообще не было в команде, — сказал бывший полузащитник «Спартака».