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Мостовой о «Спартаке»: «Прежде чем брать Абаскаля, нужно было спросить у людей футбольных, кто это и что это. Спросили бы Мостового — Абаскаля вообще не было бы»

— Почему акционеры доверяют нефутбольным людям?

Источник: Спортс"

— Ответ простой. Они понимают, что ими легче управлять. Нефутбольные люди не могут сделать по-своему. Они будут кивать головой и все выполнять.

— Ты проехался по Абаскалю где-то 146 раз.

— Ну самое сильное — в первый день, день назначения. И через два года я говорю: ребята, вот, пожалуйста, вы слушайте футбольных людей.

— Вас надо было с Абаскалем познакомить. Он бы с тобой созванивался, ты был бы добр к нему.

— Прежде чем брать Абаскаля, нужно было спросить у людей футбольных, кто это и что это. Тогда бы Абаскаля точно не было. Если бы за месяц спросили Мостового, тогда бы Абаскаля вообще не было в команде, — сказал бывший полузащитник «Спартака».