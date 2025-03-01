Биджиев об 1:1 с «Локо»: «Динамо» расстроено результатом, должны были доводить до победы. От игры в силовой манере отходить не собираемся"

Матч был тяжелый, учитывая погодные условия. Пришлось обороняться во втором тайме, но в целом мы физически выглядели нормально. Не со всеми желтыми карточками мы согласны, были такие же нарушения со стороны соперника. То, что мы играем в силовой манере, ни для кого не секрет. Мы от этого отходить не собираемся«, — сказал тренер махачкалинского “Динамо”.