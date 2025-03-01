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Биджиев об 1:1 с «Локо»: «Динамо» расстроено результатом, должны были доводить до победы. От игры в силовой манере отходить не собираемся"

"Мы рассчитывали на победу тут, честно говоря. Я вообще не думаю, что здесь нужно говорить, что награда — одно очко. Мы расстроены результатом. Да, соперник сильный был. Да, он создавал моменты. Но и мы создавали моменты.

Источник: Sports

"Мы рассчитывали на победу тут, честно говоря. Я вообще не думаю, что здесь нужно говорить, что награда — одно очко. Мы расстроены результатом. Да, соперник сильный был. Да, он создавал моменты. Но и мы создавали моменты. Я считаю, мы где‑то недоработали последние минуты, чуть не хватило, а так — должны были доводить матч до победы.

Матч был тяжелый, учитывая погодные условия. Пришлось обороняться во втором тайме, но в целом мы физически выглядели нормально. Не со всеми желтыми карточками мы согласны, были такие же нарушения со стороны соперника. То, что мы играем в силовой манере, ни для кого не секрет. Мы от этого отходить не собираемся«, — сказал тренер махачкалинского “Динамо”.