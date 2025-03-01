Бирет о мяче после 3-го хет-трика за «Монако»: «У меня еще не так много мебели дома, свободного пространства предостаточно»

У меня еще не так много мебели дома, так что свободного пространства под мячи еще предостаточно (мяч остается с автором хет-трика после игры — Спортс«). Думаю, никто не мог предположить, что мне удастся так уверенно дебютировать за “Монако”. Это заслуга всей команды, тренерского штаба и тех, кто меня окружает здесь, ведь именно благодаря им мне удалось настолько стремительно влиться в коллектив. Голы, что я забил сегодня — это заслуга всей команды.