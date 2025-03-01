Агент Дзюбы о том, что Овечкин пожелал Артему побить рекорд: «В НХЛ отлично понимают, что такое шоу. К сожалению, у нас некоторые люди, отвечающие за футбол, сравнивают рекорд с почесыванием за ухом»

"Такие моменты — это отличный повод для привлечения внимания к спорту. Например, в НХЛ отлично понимают, что такое шоу, как к нему привлекать людей, у них богатый опыт в этом. Поэтому историческим рекордам они уделяют большое внимание, создают хайп вокруг инфоповода.