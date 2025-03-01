Кокшаров набрал 10 очков за 1+1 с «Акроном». Форвард «Пари НН» сыграл впервые в сезоне, он арендован у «Краснодара»

До 19-го тура у Кокшарова было 0 фэнтези-очков. Первую часть чемпионата нападающий провел в «Краснодаре», но ни разу не вышел на поле, а зимой на правах аренды перешел в «Пари НН». В следующем туре эти команды сыграют между собой.