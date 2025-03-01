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Кокшаров набрал 10 очков за 1+1 с «Акроном». Форвард «Пари НН» сыграл впервые в сезоне, он арендован у «Краснодара»

Во 2-м тайме Александр Кокшаров забил и отдал ассист с разницей всего в 2 минуты. За матч у нападающего «Пари НН» 10 очков в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе«» (+3 за полный матч, +4 за гол, +3 за ассист).

Во 2-м тайме Александр Кокшаров забил и отдал ассист с разницей всего в 2 минуты. За матч у нападающего «Пари НН» 10 очков в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе«» (+3 за полный матч, +4 за гол, +3 за ассист). Его выбрали 227 игроков (0,88%).

До 19-го тура у Кокшарова было 0 фэнтези-очков. Первую часть чемпионата нападающий провел в «Краснодаре», но ни разу не вышел на поле, а зимой на правах аренды перешел в «Пари НН». В следующем туре эти команды сыграют между собой.

За «Акрон» во 2-м тайме забил Артем Дзюба, за игру у нападающего 7 очков, его выбрали 2,35% игроков.

? Моя команда в РПЛ.