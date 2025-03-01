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IFAB изменил правило удержания мяча вратарем в футболе

Если вратарь будет удерживать мяч в руках дольше восьми секунд, будет назначаться угловой удар в пользу соперника.

Источник: РИА "Новости"

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменение в правила игры при удержании мяча вратарем. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новые правила вступят в силу в сезоне-2025/26. Ранее были проведены тесты, которые признали успешными.

В соответствии с новыми рекомендациями, вводится «правило восьми секунд». Если вратарь будет удерживать мяч в руках дольше восьми секунд, будет назначаться угловой удар в пользу соперника. Ранее действовало «правило шести секунд», в соответствии с которым назначался свободный удар в пользу соперника. Новые рекомендации направлены на борьбу с затягиванием времени игры.