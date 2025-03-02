Николич о 0:0 с «Зенитом»: «У ЦСКА был контроль почти все время. При падениях Соболева у меня ничего не екнуло»

— Дерби без вопросов. Прекрасные условия для футбола: я говорю о судействе и стадионе. Недоволен результатом. Мы самая молодая команда чемпионата на данный момент — этим гордимся. Почти все время, кроме самого начала, у нас был контроль. Не хватило момента, чтобы забить. Недоволен заменами. Не сработали так, как было нужно. В конце, надо быть реалистами, заработали очко. Надо обязательно побеждать дома «Химки».