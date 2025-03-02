Энрике о 4:1 с «Лиллем»: «Лучший первый тайм “ПСЖ”. Мы проводим лучший отрезок в сезоне»

Сегодня была проверка, и много изменений в составе не будет, у «Ливерпуля» и «Лилля» есть схожие черты. Сегодня мы так прессинговали, что они не могли разыгрывать от ворот, и им пришлось использовать длинные передачи. [Против «Ливерпуля»] будет по-другому, конечно, будет сложно, но мы проводим лучший отрезок в сезоне (парижане одержали 10-ю победу подряд — Спортс«)», — сказал тренер «ПСЖ».