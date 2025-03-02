Сегодня была проверка, и много изменений в составе не будет, у «Ливерпуля» и «Лилля» есть схожие черты. Сегодня мы так прессинговали, что они не могли разыгрывать от ворот, и им пришлось использовать длинные передачи. [Против «Ливерпуля»] будет по-другому, конечно, будет сложно, но мы проводим лучший отрезок в сезоне (парижане одержали 10-ю победу подряд — Спортс«)», — сказал тренер «ПСЖ».
Энрике о 4:1 с «Лиллем»: «Лучший первый тайм “ПСЖ”. Мы проводим лучший отрезок в сезоне»
«Это был наш лучший первый тайм в сезоне: 4 гола и еще моменты против такого соперника, как “Лилль” — это показывает наш текущий уровень. Теперь нам нужно думать о Лиге чемпионов, впереди два матча с “Ливерпулем”, надо восстановиться и быть амбициозными.