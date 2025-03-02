Ташуев о 2:1 с «Рубином»: «Ахмат» проявил волевые качества. У нас были сумасшедшие цифры в плане преимущества"

Я в перерыве сказал: «Нам дома нужна победа, волевая, как угодно. Мы должны забить и устоять». В любом случае, я уверен, что победа заслуженная. У нас в первом тайме были цифры сумасшедшие в плане преимущества и во втором — тоже. Слава богу, все обошлось, все нормально, выиграли. Идем дальше«, — сказал тренер “Ахмата”.