Рахимов об 1:2 с «Ахматом»: «Рубин» получил второй гол после углового, которого не было"

— Да, начало было неплохим, получилась хорошая контратака, и таких получилось несколько. Затем мы сконцентрировались на том, чтобы быстрее выходить в контратаку, стали искать эти быстрые передачи с использованием пространства, к сожалению, у нас стало много брака. Стали много мячей терять, подбор был за «Ахматом». В итоге эти моменты сломали нашу игру в первом тайме.