«За Кержаковым и Дзюбой только Тюкавин может забивать по 15−20 голов за сезон». Семин о российских форвардах

"Я бы не стал называть его [Дзюбу] одним из лучших в истории. Но нужно отдать должное Дзюбе в том, что, куда он ни приходил, он везде приносил пользу.
Много пользы он принес и «Локомотиву», помог команде решить задачи в тот период. Сегодня он в «Акроне» и опять забивает голы. Он хорошо делает свою задачу. Сколько он еще будет выступать, сложно сказать. Но то, что он побьет рекорд Кержакова — сомнений нет.
За Кержаковым и Дзюбой на сегодняшний момент такого забивного нападающего, который забивал бы по 15−20 голов за сезон, пока нет. Если только Тюкавин, он единственный«, — сказал бывший тренер “Локомотива” и сборной России.