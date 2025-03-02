«За Кержаковым и Дзюбой только Тюкавин может забивать по 15−20 голов за сезон». Семин о российских форвардах

Много пользы он принес и «Локомотиву», помог команде решить задачи в тот период. Сегодня он в «Акроне» и опять забивает голы. Он хорошо делает свою задачу. Сколько он еще будет выступать, сложно сказать. Но то, что он побьет рекорд Кержакова — сомнений нет.