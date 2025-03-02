Кавазашвили о назначении угловых при задержке мяча голкипером: «Накажите вратаря, зачем устанавливать рамки в виде секунд? Нельзя делать из футбола клоунаду!»

Ведь уже придумали ВАР, но уже и он их не устраивает, хотя с его помощью можно увидеть, есть ли какая-то задержка со стороны голкипера. Если это действительно происходит, то накажи вратаря, но зачем устанавливать какие-то рамки в виде нескольких секунд? Я еще раз скажу, что это полная глупость", — сказал бывший вратарь сборной СССР.