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Кавазашвили о назначении угловых при задержке мяча голкипером: «Накажите вратаря, зачем устанавливать рамки в виде секунд? Нельзя делать из футбола клоунаду!»

Согласно нововведению, если голкипер будет держать мяч дольше 8 секунд, то будет назначаться угловой удар в пользу команды-соперницы.

Источник: Спортс"

"Это самая настоящая глупость, хоть я и примерно понимаю, для чего это делается. Такие правила вводятся для того, чтобы болельщики могли увидеть больше опасных моментов и забитых голов, но зачем тогда в этих федерациях и ассоциациях так мучаются?

Давайте вместо футбола будем проводить бои гладиаторов: одна команда будет выходить с щитами, другая с саблями, и пускай они будут убивать друг друга. Ну, нельзя делать из футбола клоунаду!

Ведь уже придумали ВАР, но уже и он их не устраивает, хотя с его помощью можно увидеть, есть ли какая-то задержка со стороны голкипера. Если это действительно происходит, то накажи вратаря, но зачем устанавливать какие-то рамки в виде нескольких секунд? Я еще раз скажу, что это полная глупость", — сказал бывший вратарь сборной СССР.