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«Акинфеев входит в топ-10 мировых вратарей. Файзуллаев — узбекский Месси, топовый игрок». Вратарь сборной Узбекистана Неъматов о футболистах ЦСКА

— Кого выделите в составе сборной России?
Источник: Спортс"

— Знаю Акинфеева, но он уже не играет в сборной. Помню, как он потащил пенальти в игре с Испанией на чемпионате мира. Вы вроде бы назвали это «ногой бога». Я тоже так отбивал удар с пенальти, когда играли против испанцев на Олимпиаде в том году.

— Акинфеев входит в топ мировых вратарей?

— Думаю, в топ‑10 входит точно. Аббос про него много рассказывал хорошего.

— Футболку вратаря не просили?

— Очень хочу получить ее, надо будет попросить у Аббоса.

— А Файзуллаев в чем крут?

— Топовый игрок, техничный. Он узбекский Месси, — сказал вратарь сборной Узбекистана и «Насафа» смеясь.