«Акинфеев входит в топ-10 мировых вратарей. Файзуллаев — узбекский Месси, топовый игрок». Вратарь сборной Узбекистана Неъматов о футболистах ЦСКА

— Знаю Акинфеева, но он уже не играет в сборной. Помню, как он потащил пенальти в игре с Испанией на чемпионате мира. Вы вроде бы назвали это «ногой бога». Я тоже так отбивал удар с пенальти, когда играли против испанцев на Олимпиаде в том году.
— Акинфеев входит в топ мировых вратарей?
— Думаю, в топ‑10 входит точно. Аббос про него много рассказывал хорошего.
— Футболку вратаря не просили?
— Очень хочу получить ее, надо будет попросить у Аббоса.
— А Файзуллаев в чем крут?
— Топовый игрок, техничный. Он узбекский Месси, — сказал вратарь сборной Узбекистана и «Насафа» смеясь.