«Акинфеев входит в топ-10 мировых вратарей. Файзуллаев — узбекский Месси, топовый игрок». Вратарь сборной Узбекистана Неъматов о футболистах ЦСКА

— Знаю Акинфеева, но он уже не играет в сборной. Помню, как он потащил пенальти в игре с Испанией на чемпионате мира. Вы вроде бы назвали это «ногой бога». Я тоже так отбивал удар с пенальти, когда играли против испанцев на Олимпиаде в том году.