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Лунев о матче сборных России и Медиалиги: «Это ненормально. Пускай играют с себе подобными»

Вратарь «Динамо» ранее выступил против идеи матча между сборными России и Медиалиги. Также он не одобряет участие медиафутбольных команд в Фонбет Кубке России. Николай Осипов отреагировал на слова голкипера: "Если Лунев разделяет матчи России, завтра он будет разделять любовь к стране — что выгодно, то и выберет.

Источник: Спортс"

Вратарь «Динамо» ранее выступил против идеи матча между сборными России и Медиалиги. Также он не одобряет участие медиафутбольных команд в Фонбет Кубке России. Николай Осипов отреагировал на слова голкипера: «Если Лунев разделяет матчи России, завтра он будет разделять любовь к стране — что выгодно, то и выберет. В контексте Родины даже думать так нельзя».

— В одном из интервью ты сказал, что не горишь желанием сыграть со сборной медиафутбола. Один из боссов Медиалиги Николай Осипов тогда все свел к нелюбви к родине.

— Это идиотизм. Почему не хочу с ними играть? Это ненормально. Пускай играют с себе подобными. Не говорю ничего плохого в адрес игроков, руководителей, которые это организуют, потому что у меня есть там друзья. Там работают квалифицированные специалисты и играют квалифицированные футболисты, наверное, там достаточно неплохой уровень, я слежу только за другом.

— Но сборной России нужен пиар?

— Это можно популяризовать другим способом. На определенном этапе могут быть слабые сборные, однако это главные команды своей страны и лучшие спортсмены.

— Твоя позиция ясна.

— Она категорична. Она никак не сможет поменяться, ни при каких обстоятельствах, — сказал голкипер «Динамо» в интервью Евгении Медведевой.