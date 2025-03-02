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Константин Генич: «Дзюба — космос в плане понимания игры, он на другом уровне по сравнению с остальными»

«Акрон» в матче 19‑го тура Мир РПЛ уступил «Пари НН» (1:2). 36-летний Дзюба отметился голом. Форвард забил 233‑й мяч в карьере и догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

Источник: Спортс"

"В следующем туре будет дерби Самарской области. Будет сочно, если он там забьет и отпразднует. Он выиграл всю борьбу — из 15 единоборств он выиграл 13. Он совсем другой уровень.

В плане понимания игры Дзюба — космос, он на другом уровне по сравнению с остальными. В первом тайме его дико бесило, когда мяч летал с одной стороны на другую. По губам можно было прочитать, что он думает о своих партнерах в этом матче.

Он в хорошем настроении. Тедеев сказал, что на сборах его приходилось даже притормаживать«, — сказал комментатор “Матч ТВ” Генич в программе “После футбола с Георгием Черданцевым”.

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»).

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Второй раунд Генича и Дзюбы: реакция на «футбольную псину» и реплики о просьбе к Слуцкому.

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