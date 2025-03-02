Константин Генич: «Дзюба — космос в плане понимания игры, он на другом уровне по сравнению с остальными»

"В следующем туре будет дерби Самарской области. Будет сочно, если он там забьет и отпразднует. Он выиграл всю борьбу — из 15 единоборств он выиграл 13. Он совсем другой уровень.
В плане понимания игры Дзюба — космос, он на другом уровне по сравнению с остальными. В первом тайме его дико бесило, когда мяч летал с одной стороны на другую. По губам можно было прочитать, что он думает о своих партнерах в этом матче.
Он в хорошем настроении. Тедеев сказал, что на сборах его приходилось даже притормаживать«, — сказал комментатор “Матч ТВ” Генич в программе “После футбола с Георгием Черданцевым”.
Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»).
Дзюба — «футбольная псина» и «правдолюб». Так взорвался Генич.
Второй раунд Генича и Дзюбы: реакция на «футбольную псину» и реплики о просьбе к Слуцкому.
Дзюба догнал Кержакова по голам! Всего один до мегарекорда.