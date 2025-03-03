Ямаль о сравнениях с Месси: «Не зацикливаюсь на том, в чем я лучше или хуже других. Играю, чтобы получать удовольствие, радовать людей и побеждать»

Я не из тех игроков, которые уделяют много внимания статистике — я играю, чтобы получать удовольствие, чтобы доставлять радость болельщикам и, конечно, побеждать. Я не зацикливаюсь на том, в чем я лучше или хуже кого-то«, — сказал вингер “Барселоны”.