Я не из тех игроков, которые уделяют много внимания статистике — я играю, чтобы получать удовольствие, чтобы доставлять радость болельщикам и, конечно, побеждать. Я не зацикливаюсь на том, в чем я лучше или хуже кого-то«, — сказал вингер “Барселоны”.
Ямаль о сравнениях с Месси: «Не зацикливаюсь на том, в чем я лучше или хуже других. Играю, чтобы получать удовольствие, радовать людей и побеждать»
"Я считаю, что главное — это сосредоточиться на себе и стараться делать все возможное для команды и для себя.