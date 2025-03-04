Черчесов специально не поздравил Дзюбу с повторением рекорда Кержакова: «Следующего гола жду. Так, чуть-чуть раззадорить его. Желаю добавить еще 10−15 — чтобы за 50 лет никто рекорд не побил»

Что потом? Надо будет искать какие-то мотивационные моменты. В конце концов, почему бы не сделать так, чтобы этот рекорд следующие 50 лет вообще никто не побил? Это же тоже мотивация. Так что пожелаю ему побить рекорд Кержакова, добавить еще 10−15 голов.