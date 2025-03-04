Аршавин о погоне Дзюбы за Кержаковым: «Это не Овечкин и Гретцки. Канадец и русский. Это НХЛ, там это история, рекорд кучу лет держится»

Артем Дзюба ранее догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. У обоих по 233 гола.
Аршавин поделился мыслями о том, что Мир РПЛ недостаточно раскручивает достижение Дзюбы.
"Во-первых, это НХЛ, там это история. С другой стороны, это Уэйн Гретцки и Овечкин, и, извиняюсь, Кержаков и Дзюба.
Это не Овечкин и Гретцки. Канадец и русский, НХЛ, это рекорд кучу лет [держится] «, — сказал заместитель председателя правления “Зенита” по спортивному развитию Андрей Аршавин.
Овечкин пожелал Дзюбе побить рекорд Кержакова: «Давай, поднажми, я наблюдаю».
Дзюба — Овечкину: «Вся страна болеет за тебя. Скорее побей долгожданный рекорд. Удачи тебе».