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Аршавин о погоне Дзюбы за Кержаковым: «Это не Овечкин и Гретцки. Канадец и русский. Это НХЛ, там это история, рекорд кучу лет держится»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (884 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Спортс"

Артем Дзюба ранее догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. У обоих по 233 гола.

Аршавин поделился мыслями о том, что Мир РПЛ недостаточно раскручивает достижение Дзюбы.

"Во-первых, это НХЛ, там это история. С другой стороны, это Уэйн Гретцки и Овечкин, и, извиняюсь, Кержаков и Дзюба.

Это не Овечкин и Гретцки. Канадец и русский, НХЛ, это рекорд кучу лет [держится] «, — сказал заместитель председателя правления “Зенита” по спортивному развитию Андрей Аршавин.

Овечкин пожелал Дзюбе побить рекорд Кержакова: «Давай, поднажми, я наблюдаю».

Дзюба — Овечкину: «Вся страна болеет за тебя. Скорее побей долгожданный рекорд. Удачи тебе».