Бубнов про Дзюбу: «У нас санкции, Америка с Байденом — враги наши, а он оделся в дебила этого Дэдпула. Сейчас он самурай — они во Вторую мировую хотели с Гитлером заодно быть и сейча

— Был крупный план — на майке Дзюбы было написано: «У самурая нет цели, только путь», — сказал комментатор Константин Генич.
— Костя, вот смотри, Дзюба, че он творит по большому счету? Сейчас он самурай. Помнишь, когда они [ «Зенит»] стали чемпионами, он оделся в американского дебила этого?
— В Дэдпула из Marvel.
— У нас санкции! Америка с этим Байденом — враги наши. У нас идет СВО. И он в этого идиота надевается и выходит!
— Это до СВО, по-моему, было (в мае 2021 года — Спортс«“).
— Ему там должен был Медведев сказать: «Ты че творишь, блин? Мы русские! Какие американцы? Какая культура? Ты че, с ума сошел?».
А сейчас он самурай. Завтра я не знаю, кем он станет!
— А чем вас самураи смущают? Дэдпул — там цвета хотя бы смутили, — сказал комментатор Денис Казанский.
— Да самураи во Вторую мировую хотели с Гитлером заодно быть! И сейчас они с Европой и Америкой! — сказал бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Бубнов в эфире «Коммент. Шоу».
Бубнов о том, что пропал из медиапространства: «Были слухи, что я с ума сошел или умер. У меня были серьезные проблемы с ногами. Сейчас чувствую себя прекрасно».
Дзюба в костюме Дэдпула — такого награждения мы еще не видели. Отдал медаль сыну!
Дзюба догнал Кержакова по голам! Всего один до мегарекорда.