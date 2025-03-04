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Бубнов про Дзюбу: «У нас санкции, Америка с Байденом — враги наши, а он оделся в дебила этого Дэдпула. Сейчас он самурай — они во Вторую мировую хотели с Гитлером заодно быть и сейча

«Акрон» в матче 19‑го тура Мир РПЛ уступил «Пари НН» (1:2). 36-летний Дзюба отметился голом. Форвард забил 233‑й мяч в карьере и догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
Источник: Спортс"

— Был крупный план — на майке Дзюбы было написано: «У самурая нет цели, только путь», — сказал комментатор Константин Генич.

— Костя, вот смотри, Дзюба, че он творит по большому счету? Сейчас он самурай. Помнишь, когда они [ «Зенит»] стали чемпионами, он оделся в американского дебила этого?

— В Дэдпула из Marvel.

— У нас санкции! Америка с этим Байденом — враги наши. У нас идет СВО. И он в этого идиота надевается и выходит!

— Это до СВО, по-моему, было (в мае 2021 года — Спортс«“).

— Ему там должен был Медведев сказать: «Ты че творишь, блин? Мы русские! Какие американцы? Какая культура? Ты че, с ума сошел?».

А сейчас он самурай. Завтра я не знаю, кем он станет!

— А чем вас самураи смущают? Дэдпул — там цвета хотя бы смутили, — сказал комментатор Денис Казанский.

— Да самураи во Вторую мировую хотели с Гитлером заодно быть! И сейчас они с Европой и Америкой! — сказал бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Бубнов в эфире «Коммент. Шоу».

Бубнов о том, что пропал из медиапространства: «Были слухи, что я с ума сошел или умер. У меня были серьезные проблемы с ногами. Сейчас чувствую себя прекрасно».

Дзюба в костюме Дэдпула — такого награждения мы еще не видели. Отдал медаль сыну!

Дзюба догнал Кержакова по голам! Всего один до мегарекорда.