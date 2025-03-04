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Ван дер варт о Роналду: «Я был лучше в плане паса и первого касания. Но Криштиану тренировался в зале по 2−3 раза в день, хотел побеждать и никогда не был доволен, а я наслаждался жизнью&r

«Не могу не упомянуть Роналду, ведь я целый год играл с ним в “Реале”. Вблизи можно увидеть, насколько он особенный и сколько усилий прикладывает каждый день. Я не был таким, как он. Мне нравилось развлекаться, наслаждаться жизнью.
Источник: Спортс"

«Не могу не упомянуть Роналду, ведь я целый год играл с ним в “Реале”. Вблизи можно увидеть, насколько он особенный и сколько усилий прикладывает каждый день. Я не был таким, как он. Мне нравилось развлекаться, наслаждаться жизнью. А он тренировался в спортзале по два-три раза в день, восстанавливался, а потом забивал голы.

Мой 18-летний сын играет в «Аяксе» за команду U19, и я всегда привожу Роналду ему в пример, потому что он никогда не был удовлетворен. Когда я забивал гол, то через десять минут думал, что все в порядке, мы провели хороший матч, и теперь можно просто наслаждаться игрой. Он был другим. Когда он забивал три гола, он хотел забить четвертый — это отличное качество, и в своем возрасте он остается таким же.

Безусловно, если вы спросите меня, кто из нас был более техничен, то с точки зрения первого касания и паса я назвал бы себя. Но он был в отличной форме и очень сосредоточен на том, чтобы забивать и побеждать. Я же просто выходил на поле и предпочитал счет 3:3 или 4:4 победе со счетом 1:0. Его образ мышления делает самую большую разницу«, — сказал бывший полузащитник “Реала”.