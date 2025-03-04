Ван дер варт о Роналду: «Я был лучше в плане паса и первого касания. Но Криштиану тренировался в зале по 2−3 раза в день, хотел побеждать и никогда не был доволен, а я наслаждался жизнью&r

Мой 18-летний сын играет в «Аяксе» за команду U19, и я всегда привожу Роналду ему в пример, потому что он никогда не был удовлетворен. Когда я забивал гол, то через десять минут думал, что все в порядке, мы провели хороший матч, и теперь можно просто наслаждаться игрой. Он был другим. Когда он забивал три гола, он хотел забить четвертый — это отличное качество, и в своем возрасте он остается таким же.