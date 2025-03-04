«Локомотив» не допустил на медиадень журналиста «Матч ТВ», взявшего интервью у Дзюбы. РФС ранее оштрафовал Артема за высказывания

«Локомотив» без объяснения причин через пресс-службу заявил отвод и объявил, что не пустит Сашу на мероприятие. Это, безусловно, право «Локомотива», так как данное мероприятие не регламентировано. Но я считаю важным, чтобы эта информация стала общедоступной, так как, на мой взгляд, нарушаются права журналиста на доступ к информации и выполнению своих профессиональных обязанностей.