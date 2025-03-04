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«Локомотив» не допустил на медиадень журналиста «Матч ТВ», взявшего интервью у Дзюбы. РФС ранее оштрафовал Артема за высказывания

В ноябре 2024 года Дзюба дал интервью «Матч ТВ», в котором сделал ряд высказываний о «Локомотиве». Клуб назвал слова нападающего «Акрона» «грубым нарушением спортивной этики»: «Удивляет, что это нашло место в эфире “Матч ТВ”.
Источник: Спортс"

В ноябре 2024 года Дзюба дал интервью «Матч ТВ», в котором сделал ряд высказываний о «Локомотиве». Клуб назвал слова нападающего «Акрона» «грубым нарушением спортивной этики»: «Удивляет, что это нашло место в эфире “Матч ТВ”. РПЛ поддерживает такой формат общения?».

Впоследствии Мир РПЛ обратилась по поводу интервью в Комитет по этике РФС, по инициативе «Локомотива» была проведена лингвистическая экспертиза. В начале февраля Дзюба был оштрафован на 250 тысяч рублей.

«Завтра футбольный “Локомотив” проводит медиадень. На данное мероприятие сайт “Матч ТВ”, как и на большинство матчей команды, решил отправить Александра Рогулева (за ним в редакции закреплена команда, он летал сейчас на матч в Махачкалу). Автора интервью с Артемом Дзюбой.

«Локомотив» без объяснения причин через пресс-службу заявил отвод и объявил, что не пустит Сашу на мероприятие. Это, безусловно, право «Локомотива», так как данное мероприятие не регламентировано. Но я считаю важным, чтобы эта информация стала общедоступной, так как, на мой взгляд, нарушаются права журналиста на доступ к информации и выполнению своих профессиональных обязанностей.

Предвзятое отношения к нашему корреспонденту вызывает, мягко говоря, недоумение«, — написал заместитель генерального продюсера “Матч ТВ” Василий Конов.

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»).