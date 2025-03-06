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«Барселона» не проигрывает 16 матчей. У команды Флика 13 побед и 3 ничьих с начала года

Команда Ханси Флика обыграла «Бенфику» (1:0) в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

В последний раз «блауграна» проигрывала 21 декабря 2024 года — «Атлетико» (1:2) в Ла Лиге. С тех пор у нее 13 побед и 3 ничьих в различных турнирах.

8 марта каталонцы примут «Осасуну», после чего проведут ответный матч против «Бенфики».