У «Баварии» 8 побед и 2 ничьих в 10 последних матчах. Поражений нет с января

В последний раз мюнхенцы проигрывали 22 января — «Фейеноорду» (0:3) в ЛЧ. С тех пор у них 8 побед и 2 ничьих в различных турнирах.
8 марта «Бавария» примет «Бохум» в Бундеслиге, после чего вновь встретится с «Байером».
Команда Венсана Компани разгромила «Байер» в ⅛ финала Лиги чемпионов — 3:0.
В последний раз мюнхенцы проигрывали 22 января — «Фейеноорду» (0:3) в ЛЧ. С тех пор у них 8 побед и 2 ничьих в различных турнирах.
8 марта «Бавария» примет «Бохум» в Бундеслиге, после чего вновь встретится с «Байером».