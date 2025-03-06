Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У «Баварии» 8 побед и 2 ничьих в 10 последних матчах. Поражений нет с января

Команда Венсана Компани разгромила «Байер» в ⅛ финала Лиги чемпионов — 3:0.

Источник: Спортс"

В последний раз мюнхенцы проигрывали 22 января — «Фейеноорду» (0:3) в ЛЧ. С тех пор у них 8 побед и 2 ничьих в различных турнирах.

8 марта «Бавария» примет «Бохум» в Бундеслиге, после чего вновь встретится с «Байером».