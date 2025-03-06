Алиссон об 1:0 с «ПСЖ»: «Лучший матч в моей жизни, возможно. Тяжелый вечер со счастливым концом — в ответной встрече сыграем лучше, надеюсь»

Тренер говорил, что это будет тяжело, и мы должны быть готовы к страданиям. У соперника очень хорошая команда. Мы упустили много моментов, но в концовке Харви [Эллиотт] вышел на поле и забил — это невероятно. Прекрасная история, прекрасный вечер.