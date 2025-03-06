Алиссон об 1:0 с «ПСЖ»: «Лучший матч в моей жизни, возможно. Тяжелый вечер со счастливым концом — в ответной встрече сыграем лучше, надеюсь»

— Это было ваше лучшее выступление в сезоне?
— Возможно, в моей жизни.
Тренер говорил, что это будет тяжело, и мы должны быть готовы к страданиям. У соперника очень хорошая команда. Мы упустили много моментов, но в концовке Харви [Эллиотт] вышел на поле и забил — это невероятно. Прекрасная история, прекрасный вечер.
Они действительно хорошая команда. Надеюсь, в ответном домашнем матче мы сможем сыграть лучше. Мы должны отметить уровень «ПСЖ» — они владеют мячом, создают моменты. Тяжелый вечер со счастливым концом, — сказал вратарь «Ливерпуля» в эфире TNT Sports.