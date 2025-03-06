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Слот про 1:0: «ПСЖ» — номер один в ЛЧ, если посмотреть на статистику. У «Ливерпуля» был только один вариант — защищаться так, как мы это сделали"

«Сегодня было много общего с матчем против “Манчестер Сити” — еще одной командой, здорово работающей с мячом и обладающей прекрасными вингерами, которые доминируют над оппонентами один на один.

Источник: Спортс"

Я перед матчем говорил, что нам не удастся доминировать в плане владения мячом. И я могу винить своих футболистов только в том, что мы четыре, пять или шесть раз пытались прорваться и получали совершенно открытые атаки, но последнее касание нас подводило. Возможно, так происходило из-за усталости от такого объема работы в защите. Порой в таких случаях бывает тяжело.

Если посмотреть на углубленную статистику, она покажет, что «ПСЖ» и так был номером один в ЛЧ, а он уже сыграл с «Атлетико», «Манчестер Сити», «Баварией» и «Арсеналом». Иметь лучшую статистику после матчей с такими сильными соперниками — это о многом говорит.

У нас был только один вариант — защищаться так, как мы это сделали. Надеемся, что на «Энфилде» нам помогут наши фанаты. Нам понадобится поддержка в двукратном объеме«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” в эфире TNT Sports.