Слот про 1:0: «ПСЖ» — номер один в ЛЧ, если посмотреть на статистику. У «Ливерпуля» был только один вариант — защищаться так, как мы это сделали"

Я перед матчем говорил, что нам не удастся доминировать в плане владения мячом. И я могу винить своих футболистов только в том, что мы четыре, пять или шесть раз пытались прорваться и получали совершенно открытые атаки, но последнее касание нас подводило. Возможно, так происходило из-за усталости от такого объема работы в защите. Порой в таких случаях бывает тяжело.