Слот про 1:0: «ПСЖ» — номер один в ЛЧ, если посмотреть на статистику. У «Ливерпуля» был только один вариант — защищаться так, как мы это сделали"

Я перед матчем говорил, что нам не удастся доминировать в плане владения мячом. И я могу винить своих футболистов только в том, что мы четыре, пять или шесть раз пытались прорваться и получали совершенно открытые атаки, но последнее касание нас подводило. Возможно, так происходило из-за усталости от такого объема работы в защите. Порой в таких случаях бывает тяжело.
Если посмотреть на углубленную статистику, она покажет, что «ПСЖ» и так был номером один в ЛЧ, а он уже сыграл с «Атлетико», «Манчестер Сити», «Баварией» и «Арсеналом». Иметь лучшую статистику после матчей с такими сильными соперниками — это о многом говорит.
У нас был только один вариант — защищаться так, как мы это сделали. Надеемся, что на «Энфилде» нам помогут наши фанаты. Нам понадобится поддержка в двукратном объеме«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” в эфире TNT Sports.