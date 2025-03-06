Эллиотт о голе в матче с «ПСЖ»: «Это был мой шанс вернуть должок Алиссону. Он лучший в мире, удерживает “Ливерпуль” в борьбе во многих играх»

Алиссон невероятен, лучший во всем мире. Он такое показывает в каждом матче и удерживает нас в борьбе во многих играх. Это был мой шанс вернуть должок этому человеку. Упустить такой момент для меня было бы очень плохо, и, к счастью, он был реализован. Не знаю, где бы мы были без него [Алиссона], но это были великолепные командные действия«, — сказал хавбек “Ливерпуля”.