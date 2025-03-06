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Кейн о 3:0 с «Байером»: «После удаления стало ясно, что все складывается в пользу “Баварии”. Три мяча — отличный результат»

"Мы знали, что игра будет отличаться от последнего матча в Бундеслиге (0:0). Сегодня все хорошо поработали, предельная концентрация с первой минуты. Было бы неплохо забить еще один гол ближе к концу, но и три мяча — отличный результат.

Источник: Спортс"

"Мы знали, что игра будет отличаться от последнего матча в Бундеслиге (0:0). Сегодня все хорошо поработали, предельная концентрация с первой минуты. Было бы неплохо забить еще один гол ближе к концу, но и три мяча — отличный результат. С нетерпением ждем ответной встречи.

Хорошо воспользовались моментами. Первый гол забили из ничего. Нельзя сказать, что у нас был стопроцентный момент, но хорошо, что воспользовались этим шансом. Он помог почувствовать импульс.

При счете 1:0 соперник все еще оказывал серьезное сопротивление, но потом они допустили ошибку, которой мы воспользовались, а после красной карточки стало ясно, что все складывается в нашу пользу«, — сказал нападающий “Баварии”.