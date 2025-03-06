Кейн о 3:0 с «Байером»: «После удаления стало ясно, что все складывается в пользу “Баварии”. Три мяча — отличный результат»

"Мы знали, что игра будет отличаться от последнего матча в Бундеслиге (0:0). Сегодня все хорошо поработали, предельная концентрация с первой минуты. Было бы неплохо забить еще один гол ближе к концу, но и три мяча — отличный результат. С нетерпением ждем ответной встречи.