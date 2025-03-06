Энрике после 0:1 с «Ливерпулем»: «Повторим сегодняшнюю игру — сможем пройти дальше. Они были лучше первые 5 минут, но потом сильнее был “ПСЖ”

Конечно, там тяжело, но мы отправимся туда и сыграем так же, как и этим вечером. Такое мы прежде уже отыгрывали и едем туда, чтобы снова постараться это сделать. Мы отправимся туда и покажем себя командой, достойной пройти дальше и умеющей играть«, — сказал тренер “ПСЖ”.