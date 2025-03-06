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Энрике после 0:1 с «Ливерпулем»: «Повторим сегодняшнюю игру — сможем пройти дальше. Они были лучше первые 5 минут, но потом сильнее был “ПСЖ”

В первом матче ⅛ финала парижане проиграли дома «Ливерпулю» (0:1).

Источник: Спортс"

«Мы заслуживали большего. Сегодняшняя игра не зависела от мелочей или статистических данных. Мы превосходили намного, не давая “Ливерпулю” играть. Он был лучше нас первые пять минут, но потом сильнее были мы.

Несомненно, «ПСЖ» может пройти дальше. Мы только первый матч провели. Терять нам нечего. Если сумеем повторить сегодняшнюю игру, то сможем пройти.

Конечно, там тяжело, но мы отправимся туда и сыграем так же, как и этим вечером. Такое мы прежде уже отыгрывали и едем туда, чтобы снова постараться это сделать. Мы отправимся туда и покажем себя командой, достойной пройти дальше и умеющей играть«, — сказал тренер “ПСЖ”.