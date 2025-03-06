Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Булыкин о Роналду: «Настолько совершенен, что все рядом с ним расцветают и прогрессируют. Сумасшедший дриблинг, скорость, удар, он забивает через себя, прыгая выше, чем некоторые головой могут»

"Это сумасшедший футболист высокого уровня. Его очень сложно сдержать, сумасшедший дриблинг, скорость, удар, он забивает через себя, прыгая выше, чем некоторые головой могут выпрыгнуть.

Источник: Спортс"

То есть он настолько совершенный атлет и футболист, что все рядом с ним расцветают и прогрессируют«, — сказал бывший нападающий “Байера” и “Аякса”.