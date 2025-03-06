Капелло не согласен, что Роналду — лучший футболист в истории: «Он великий игрок, но феноменами я называю Месси, Пеле, Марадону. “Толстый” Роналдо на волосок ниже их»

[Криштиану] — великий игрок, который сделал себя благодаря своему желанию, силе воли. Но когда я говорю о феноменах, я называю Месси, я называю Пеле, я называю Марадону, и я ставлю «толстого» Роналдо рядом с ними. Он на волосок ниже их, — сказал бывший тренер «Реала», клубов Серии А и сборной России.