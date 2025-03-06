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Капелло не согласен, что Роналду — лучший футболист в истории: «Он великий игрок, но феноменами я называю Месси, Пеле, Марадону. “Толстый” Роналдо на волосок ниже их»

— В одном из интервью Криштиану Роналду назвал себя лучшим игроком в истории футбола. Я хотел бы знать, что вы думаете по этому поводу.

Источник: Sports.Ru

— Когда кто-то заявляет об этом, он отталкивается от собственной оценки, не слушает других и, я думаю, немного преувеличивает. Короче говоря, одновременно играет одновременно и ученика, и учителя, не так ли?

[Криштиану] — великий игрок, который сделал себя благодаря своему желанию, силе воли. Но когда я говорю о феноменах, я называю Месси, я называю Пеле, я называю Марадону, и я ставлю «толстого» Роналдо рядом с ними. Он на волосок ниже их, — сказал бывший тренер «Реала», клубов Серии А и сборной России.