Роналду забил по 463 гола до и после 30-летия

Теперь на счету португальца, которому в феврале исполнилось 40 лет, 926 мячей в профессиональной карьере. Половину он забил до 30-летия, половину — после.
Подробно со статистикой лучшего бомбардира саудовской лиги можно ознакомиться здесь.
Сегодня форвард «Аль-Насра» отметился голом в игре с «Аль-Шабабом» в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Теперь на счету португальца, которому в феврале исполнилось 40 лет, 926 мячей в профессиональной карьере. Половину он забил до 30-летия, половину — после.
Подробно со статистикой лучшего бомбардира саудовской лиги можно ознакомиться здесь.