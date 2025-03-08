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Роналду забил по 463 гола до и после 30-летия

Сегодня форвард «Аль-Насра» отметился голом в игре с «Аль-Шабабом» в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Источник: Спортс"

Теперь на счету португальца, которому в феврале исполнилось 40 лет, 926 мячей в профессиональной карьере. Половину он забил до 30-летия, половину — после.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира саудовской лиги можно ознакомиться здесь.