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«Аль-Наср» выиграл 1 из 6 последних матчей. В саудовской лиге команда Роналду и Пиоли идет 4-й

Сегодня команда Стефано Пиоли, за которую выступает Криштиану Роналду, разделила очки с «Аль-Шабабом» (2:2) в 24-м туре лиги Саудовской Аравии.

Источник: Спортс"

Начиная с 17 февраля клуб из Эр-Рияда трижды сыграл вничью, потерпел два поражения и одержал одну победу в различных турнирах.

В чемпионате «Аль-Наср» занимает четвертое место, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на 10 очков.