«Аль-Наср» выиграл 1 из 6 последних матчей. В саудовской лиге команда Роналду и Пиоли идет 4-й

Начиная с 17 февраля клуб из Эр-Рияда трижды сыграл вничью, потерпел два поражения и одержал одну победу в различных турнирах.
В чемпионате «Аль-Наср» занимает четвертое место, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на 10 очков.
Сегодня команда Стефано Пиоли, за которую выступает Криштиану Роналду, разделила очки с «Аль-Шабабом» (2:2) в 24-м туре лиги Саудовской Аравии.
Начиная с 17 февраля клуб из Эр-Рияда трижды сыграл вничью, потерпел два поражения и одержал одну победу в различных турнирах.
В чемпионате «Аль-Наср» занимает четвертое место, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на 10 очков.