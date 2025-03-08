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Экстренную посадку совершил самолет со Стюартом Пирсом. Экс-защитнику сборной Англии стало плохо по пути из Лас-Вегаса в Лондон

The Sun передает, что самолету с экс-защитником сборной Англии на борту пришлось совершить экстренную посадку в Канаде в воскресенье. 62-летний мужчина был доставлен в больницу в Сент-Джонсе.
Источник: Спортс"

Пирс вместе с партнером летел эконом-классом из Лас-Вегаса в Лондон.

"Было ясно, что ему больно. Он постоянно ерзал в кресле, пытаясь найти удобное положение. Было очевидно, что ситуация серьезная. Экипаж и пассажиры, обученные оказанию первой помощи, великолепно сработали.

Он получил наилучшую помощь в сложившихся обстоятельствах и был очень благодарен всем, кто принимал в этом участие, а также был признателен за то, что самолет изменил курс в сторону Канады", — сообщил источник.

Остальные 225 пассажиров прибыли в Хитроу на шесть часов позже запланированного времени.

Отмечается, что Пирс летал в Лас-Вегас на матч своей регбилиг-команды «Уоррингтон Вулвс».